Milan, si dimette il portavoce di Conceicao: cosa è successo

Il mondo del Milan è stato scosso da un’ondata di polemiche e smentite che hanno portato alle dimissioni del portavoce di Sergio Conceicao, Francisco Empis.

Tutto è iniziato con la diffusione di messaggi da parte di Empis, nei quali venivano espresse forti critiche sulla struttura di Milanello, sulla preparazione atletica della squadra sotto la guida di Conceicao, sull’impegno dei giocatori e sulla mancanza di supporto da parte della dirigenza. In particolare, veniva sottolineata l’assenza di una direzione chiara nel progetto tecnico e la lontananza del proprietario Gerry Cardinale.

Tuttavia, le dichiarazioni di Empis sono state prontamente smentite da Sergio Conceicao, che ha preso le distanze da quanto affermato dal suo portavoce.

A seguito della smentita, Francisco Empis ha rassegnato le dimissioni, scusandosi per l’errore commesso e per il danno arrecato alla reputazione dell’allenatore e del Milan. Nelle sue scuse, Empis ha precisato che le informazioni diffuse contenevano errori e imprecisioni, e non rispecchiavano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni infondate.