Mondiale per Club 2025: stabilito un montepremi da record

Il mondo del calcio è in fermento per l’annuncio del Mondiale per Club FIFA 2025, un evento che si preannuncia storico sotto diversi aspetti. Con un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari, un format rinnovato e la partecipazione di squadre di punta come Inter e Juventus, questa competizione promette di ridefinire gli standard del calcio per club.

La FIFA ha ufficializzato un montepremi senza precedenti: 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) saranno distribuiti tra le 32 squadre partecipanti.

Il Mondiale per Club 2025 si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio e vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutto il mondo. Tra queste, spiccano le italiane Inter e Juventus, pronte a contendersi il titolo in un format completamente rinnovato.

“La Coppa del Mondo per Club Fifa non sarà solo l’apice del calcio per club ma anche una dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun’altra competizione ha mai raggiunto – ha dichiarato il presidente, Gianni Infantino -. Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro“.