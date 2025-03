Mondiale per Club: il montepremi da record

CalcioWeb

Il prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, si preannuncia come un evento storico per il calcio mondiale. Con un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari, di cui ben 125 milioni destinati alla squadra vincitrice, questa edizione segna un nuovo record per il calcio per club.

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori“, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

“Oltre ai premi in denaro destinati alle squadre partecipanti, esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio di club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri continui sforzi per rendere il calcio davvero globale“.