Mondiale per Club, la grande novità: DAZN e Mediaset insieme per le partite

CalcioWeb

Il Mondiale per Club Fifa 2025 avrà tutta la copertura streaming e tv, live e on demand.

Dopo i recenti accordi siglati all’estero da DAZN, anche per l’Italia è stata ufficializzata la “formazione” per l’evento che vedrà in campo Inter e Juventus insieme a Manchester City, River Plate, Real Madrid, Bayern Monaco e non solo.

Sarà Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, a trasmettere in co-esclusiva, in Italia, una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale, mentre solo su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente, tutte le 63 partite del Mondiale per club. La collaborazione tra DAZN e Mediaset, vedrà anche una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme televisive per massimizzare la portata del Mondiale per Club FIFA 2025.

Al via il 14 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York del 13 luglio.