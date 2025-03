Motta-Juventus, parla Buffon: “mancano ancora dieci giornate…”

CalcioWeb

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha commentato il difficile momento che sta attraversando il club bianconero. In un intervento durante un incontro con gli studenti di Sport Management della Luiss Business School a Roma, Buffon ha dichiarato: “Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora dieci giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro“.

In piena corsa per un posto nella Champions del prossimo anno ma eliminata in questa stagione dalla massima competizione europea e dalla Coppa Italia, Motta ha nella prossima partita di campionato sul campo della Fiorentina – l’ultima prima della sosta – un crocevia fondamentale per cercare di dissipare le voci su possibili sostituti che si sono fatte avanti nelle ultime ore.