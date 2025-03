Napoli, c’è l’accordo per il nuovo centro sportivo: i dettagli

CalcioWeb

Il Napoli Calcio si prepara a una nuova era, con importanti sviluppi sia per il centro sportivo che per lo stadio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha individuato la zona per il nuovo centro di allenamento, mentre si valutano opzioni per il futuro del “Maradona”.

Il futuro centro sportivo del Napoli sorgerà a Castel Volturno, in località La Piana, a circa sette chilometri dall’attuale sede. L’accordo con la famiglia Coppola, proprietaria del terreno, è stato raggiunto, e si stanno definendo i dettagli della compravendita.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il nuovo centro, sarà dotato di dodici campi sportivi, in parte saranno dedicati alla prima squadra e in parte invece ai ragazzi del settore giovanile che avranno la possibilità di allenarsi a fianco dei più grandi. All’interno saranno collocati ovviamente anche palestre, magazzini, area medica all’avanguardia e foresteria.