Nations League, i convocati di Spalletti per i quarti contro la Germania

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida contro la Germania, valida per i quarti di finale della Lega A di Nations League. Un appuntamento cruciale, che non deciderà solo la qualificazione alle Final Four, ma anche il cammino verso il Mondiale 2026.

Spalletti ha deciso di dare spazio ai giovani talenti, convocando per la prima volta Matteo Ruggeri dell’Atalanta e Cesare Casadei del Torino. Dopo un anno e mezzo, torna in Nazionale anche Matteo Politano, mentre Mattia Zaccagni rientra nel gruppo.

L’Italia si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile per preparare la gara d’andata, in programma giovedì 20 marzo a San Siro. La squadra rimarrà al quartier generale dell’Inter fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando partirà per Dortmund, dove domenica 23 marzo si giocherà il match di ritorno.