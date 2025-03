Nuovo San Siro, il bando del Comune: tutte le novità sul progetto

CalcioWeb

Milano si prepara a una trasformazione epocale con la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro, un progetto da 1,2 miliardi di euro. Il dossier presentato da Inter e Milan al Comune svela i dettagli di un impianto all’avanguardia, capace di ospitare 71.500 spettatori e che sarà operativo 365 giorni l’anno.

È quanto si legge nel dossier presentato da Inter e Milan al Comune e che in 250 pagine spiega come si trasformerà l’area del Meazza dopo l’acquisto da parte dei club. Il Comune ha pubblicato il bando pubblico per la vendita. La realizzazione del solo stadio, che stando al progetto sarà operativo dal 2031, vale circa 700 milioni di euro.

Il nuovo stadio sarà il fulcro di una vera e propria cittadella dello sport, con museo, negozi dei club, uffici, hotel, aree ristoro e ampie zone verdi. Un podio d’accesso accoglierà i tifosi, trasformandosi in una grande piazza urbana nei giorni senza partite.

La struttura soddisferà i requisiti per ospitare finali di UEFA Champions League, con un design che richiama la storia di San Siro. Il progetto esecutivo fornirà ulteriori dettagli su questo impianto che promette di essere un’icona di modernità.