Paul Pogba: fine della squalifica, quali scenari futuri per il centrocampista francese?

Dopo una lunga e travagliata vicenda, Paul Pogba vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’11 marzo 2024 segna la fine della sua squalifica, inizialmente di 4 anni e poi ridotta a 18 mesi dal TAS, per positività al testosterone. Il centrocampista francese è ora libero di tornare a giocare.

Il rapporto tra Pogba e la Juventus si è concluso il 15 novembre 2023, con una risoluzione consensuale del contratto. Ora, il 31enne calciatore è alla ricerca di una nuova squadra per rilanciare la sua carriera.

Considerando la chiusura del mercato europeo, le opzioni più realistiche per Pogba sembrano essere la Major League Soccer (MLS) e l’Arabia Saudita.

Nonostante la fine della squalifica, il ritorno in campo di Pogba non sarà immediato. Il giocatore dovrà ritrovare la forma fisica e il ritmo partita, dopo un lungo periodo di inattività. Inoltre, la chiusura del mercato europeo limita le sue opzioni per questa stagione.