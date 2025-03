Roma-Cagliari: la Lega Serie A cambia l’orario della partita

CalcioWeb

La partita di Serie A tra Roma e Cagliari, inizialmente prevista per il 16 marzo alle ore 15, è stata posticipata alle 16. La decisione è stata presa dalla Lega Serie A in seguito alle indicazioni della Prefettura di Roma, per evitare problemi di sovrapposizione con la Maratona di Roma, che si svolgerà lo stesso giorno.

La concomitanza dei due eventi avrebbe potuto creare difficoltà logistiche e di sicurezza, data la grande affluenza di pubblico prevista sia per la partita allo Stadio Olimpico che per la maratona. Per questo motivo, la Prefettura ha chiesto alla Lega Serie A di posticipare l’inizio della partita di un’ora.

Il cambio di orario non dovrebbe creare particolari disagi ai tifosi che hanno già acquistato il biglietto per la partita. L’ora di differenza non è tale da stravolgere i piani di chi si era organizzato per assistere alla partita.

L’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha dichiarato: “Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che aspettiamo una scelta di buon senso. Anche su questo vorrei dire che dietro all’organizzazione di grandi eventi c’è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all’ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza“.