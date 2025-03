Roma-Juventus in chiaro su Dazn: come vedere gratis la partita

CalcioWeb

La sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, è stata scelta da DAZN come quinta e ultima partita della stagione di Serie A trasmessa in chiaro. Un match che si preannuncia decisivo per la corsa al piazzamento Champions League, con le due squadre in lotta per l’ultimo posto disponibile.

Per seguire la partita basterà registrarsi sulla piattaforma con la propria mail. I tifosi potranno poi sintonizzarsi domenica 6 aprile per vedere il match senza abbonamento, sulla tv o sul cellulare.

Da desktop o mobile, bisognerà accedere a Dazn, selezionare la partita e inserire la propria mail per vedere il match, con pre e postpartita.

Da smart tv bisognerà invece aprire l’app dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il Qr Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, con tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite Qr Code basterà registrarsi da desktop/mobile.