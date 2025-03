CalcioWeb

Non arrivano buone notizie per la Roma a riguardo di Paulo Dybala in seguito all’infortunio. L’argentino è stato fermato dall’ennesimo problema muscolare, che lo terrà fermo un mese.

Dybala si sottoporrà a ulteriori esami nei prossimi giorni per definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Al momento, la sua presenza nel derby è fortemente a rischio, ma non si esclude che l’attesa possa prolungarsi ulteriormente.