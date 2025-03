Roma, svaligiata auto del portiere Gollini

CalcioWeb

Notte da incubo per il portiere della Roma, Pierluigi Gollini, vittima di un furto nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti hanno infranto il finestrino della sua Mercedes Vito, parcheggiata in via di Porta Pinciana, nel cuore della Capitale, e hanno rubato una borsa Louis Vuitton contenente un MacBook e alcune maglie da calcio.

Il furto è avvenuto intorno all’una di notte. I ladri hanno agito con rapidità, infrangendo il vetro anteriore destro del veicolo e impossessandosi della borsa. Il valore della refurtiva è ingente, considerando il prezzo della borsa firmata e del computer portatile.

Pierluigi Gollini ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, chiamando il 112. Sul caso indaga la polizia del distretto Salario Parioli, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero rivelarsi utili per le indagini.