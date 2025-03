Roma, tegola Dybala: stop di un mese per infortunio

CalcioWeb

Brutte notizie per la Roma e per i suoi tifosi: Paulo Dybala dovrà stare fermo per almeno un mese a causa di una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. L’infortunio è avvenuto durante la partita contro il Cagliari e gli esami strumentali hanno confermato la gravità della situazione.

La sosta per le nazionali darà un po’ di respiro alla Roma, ma Dybala salterà sicuramente due partite importanti: la trasferta contro il Lecce e la sfida casalinga contro la Juventus. L’obiettivo è recuperarlo per il derby del 13 aprile, ma la sua presenza è ancora incerta.

Oltre a Dybala, la Roma dovrà fare a meno anche di Devyne Rensch, che ha riportato una lesione dell’adduttore lungo sinistro. Anche per lui si prevede uno stop di diverse settimane.