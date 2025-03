San Siro, Sala: “In qualche settimana il bando per la vendita”

CalcioWeb

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha recentemente rilasciato dichiarazioni importanti riguardo al futuro dello stadio San Siro. In seguito alla proposta di acquisto presentata da Inter e Milan, Sala ha annunciato l’imminente apertura di un bando pubblico per la vendita dello stadio e delle aree circostanti.

La documentazione presentata dai due club è composta da 300 pagine e include una valutazione dell’Agenzia delle Entrate, oltre a dettagli tecnici attualmente in fase di revisione. Sala ha sottolineato che, se tutto procederà come previsto, il bando pubblico sarà avviato entro poche settimane e durerà circa 30 giorni.

Il sindaco ha dichiarato che l’area di San Siro sarà dedicata allo stadio, favorendo così l’offerta delle squadre. Tuttavia, ha ribadito l’obbligo di procedere con un bando pubblico, come richiesto dalla legge.

L’obiettivo è concludere il processo di vendita entro l’estate, in modo da rispettare i tempi previsti per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Sala ha espresso fiducia nel fatto che il progetto possa essere completato nei tempi stabiliti, permettendo ai club di iniziare i lavori per il nuovo impianto.