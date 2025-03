Nations League, Spalletti analizza la sconfitta: “ritmo mancante e errori costosi”

CalcioWeb

Luciano Spalletti, il commissario tecnico della nazionale italiana, ha espresso la sua analisi a caldo dopo la sconfitta contro la Germania a Milano.

“In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti“, ha dichiarato Spalletti a RaiSport. Ha poi aggiunto: “Loro hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per lo sviluppo della partita“. In particolare, ha sottolineato come una palla da metà campo abbia permesso alla Germania di trovare un uomo libero in area, evidenziando una differenza di statura che ha giocato a favore degli avversari.

Un altro punto critico sollevato da Spalletti riguarda la difficoltà dell’Italia sui calci piazzati: “Soffriamo sui calci piazzati? Lo sanno tutti, ma andiamo oltre altrimenti entra la psicosi”.

Nonostante la sconfitta, Spalletti rimane ottimista per la partita di ritorno: “Andremo lì a giocarci la partita, ne sono convintissimo. Valuteremo poi se avevo ragione o no“.