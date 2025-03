Thiago Motta a rischio esonero: decisiva la gara col Genoa

CalcioWeb

La panchina di Thiago Motta è più traballante che mai. Dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, la dirigenza bianconera ha concesso al tecnico italo-brasiliano una fiducia a tempo, legata al risultato della prossima partita contro il Genoa.

Nonostante le dichiarazioni di facciata, il recente vertice tra Cristiano Giuntoli, Thiago Motta e Maurizio Scanavino ha evidenziato le criticità della situazione.

La società ha chiesto un cambio di rotta immediato e nel vertice tra le parti sono stati affrontati diversi argomenti: dalla scarsa empatia col gruppo ai troppi goal subiti (sette nelle ultime due gare), fino ad alcune scelte tattiche che non hanno convinto.

La partita contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo, sarà decisiva per il futuro di Motta. In caso di sconfitta, l’esonero sembra inevitabile. La società ha bisogno di punti per blindare il quarto posto e non può permettersi ulteriori passi falsi.