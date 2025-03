Thiago Motta saluta la Juventus: le prime parole dopo l’esonero

CalcioWeb

All’indomani dell’esonero dalla Juventus e nel giorno dell’insediamento di Igor Tudor, Thiago Motta si è congedato con parole signorili dal club bianconero.

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno – spiega Motta tracciando un breve bilancio della sua esperienza in bianconero – Ringrazio la proprietà, per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”.