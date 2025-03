Torna sui campi della Serie A la campagna ‘Keep Racism Out’

CalcioWeb

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano il proprio impegno nel combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione promuovendo, in occasione della 29ª e 30ª Giornata della Serie A Enilive 2024/2025 e in concomitanza con la XXI Settimana di Azione contro il razzismo (17-23 marzo 2025), la propria campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”.

Secondo recenti studi, 1 tifoso su 5 considera gli insulti razziali come parte normale del tifo, un dato allarmante che richiede un cambiamento concreto. Quest’anno l’iniziativa introduce, quindi, un approccio innovativo e diretto per sensibilizzare il pubblico, trasformando il linguaggio e i gesti tipici del tifo in strumenti di lotta contro il razzismo.

Se discrimini, se sei razzista, TU sei #OUT. È questo il messaggio veicolato attraverso il nuovo spot “Keep Racism Out”, che sarà presentato in anteprima venerdì 14 marzo sugli account social @SerieA. Il video, realizzato da Alkemy BX, l’area di Alkemy dedicata a creatività, design e produzione, vede la partecipazione di tre testimonial d’eccezione: Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri, uniti per lanciare un messaggio forte di inclusione e dire OUT al razzismo. Perché il calcio è di tutti, ma chi semina odio non ne fa parte.

Il video sarà pubblicato sui canali social di Lega Serie A e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A Enilive a partire dalla 29ª Giornata di Campionato e fino al termine della stagione.

In occasione della 29ª e 30ª Giornata di Campionato, in ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, inoltre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch “Keep Racism Out”.

Sui maxischermi sarà trasmesso il nuovo spot in tre momenti diversi, ovvero all`inizio e al termine del riscaldamento delle formazioni e durante l`intervallo di ogni match, mentre lo speaker dello stadio leggerà un testo per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti.

Nel pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna. Infine in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata all’iniziativa poco prima del fischio di inizio di ogni partita.