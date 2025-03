Tudor al J Medical, inizia la nuova avventura alla Juventus

CalcioWeb

Igor Tudor il nuovo allenatore della Juventus ha raggiunto nella serata di ieri la Continassa, mentre oggi terrà il suo primo allenamento coi giocatori non impegnati in Nazionale.

Per Tudor contratto fino al termine della stagione, con opzione in favore del club per il prolungamento annuale in caso di Champions.

In questi minuti, lo stesso Tudor ha terminato al JMedical le visite mediche di rito. Adesso il tecnico croato tornerà alla Continassa e poi nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento.