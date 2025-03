Ultras della Juventus disertano la trasferta di Firenze: l’annuncio sui social

CalcioWeb

Dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta, gli ultras bianconeri hanno lanciato un nuovo comunicato di protesta, annunciando la loro assenza nella trasferta di Firenze.

“In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché NON CI MERITATE! Non ci sono più parole per descrivere questo scempio… NON CI AVRETE MAI COME VOLETE VOI! LA JUVE SIAMO NOI…”

Il primo comunicato di protesta da parte degli ultras era arrivato prima della sfida vinta in casa col Verona, seguito poi da pesanti cori nei confronti della società e del tecnico Thiago Motta.