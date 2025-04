Bisseck e Pellegrini sotto indagine per presunte bestemmie

CalcioWeb

Dopo la vicenda che ha riguardato Lautaro Martinez per la bestemmia in Juventus-Inter, sotto indagine per lo stesso motivo è finito adesso un altro giocatore nerazzurro, ovvero Yann Bisseck. L’episodio in questione fa riferimento all’ultima gara giocata dall’Inter, ovvero a San Siro contro la Roma.

La procura FIGC ha aperto un fascicolo d’indagine come riferisce il Corriere dello Sport per fare luce sull’accaduto che coinvolge il difensore tedesco.

Pochi giorni prima invece era stato Luca Pellegrini nel match tra Lazio e Genoa a utilizzare un’espressione blasfema e anche il terzino biancoceleste adesso è sotto indagine.

Giuseppe Chiné, il procuratore federale, per poter proseguire le indagini avrà bisogno però dell’audio come era successo per Lautaro Martinez.

In assenza di quello non sarebbe possibile continuare l’inchiesta.