Calciomercato Inter: occhi su Luis Henrique e Gustavo Sá

CalcioWeb

L’Inter prosegue la sua strategia di mercato per rinforzare la rosa e garantire a Simone Inzaghi nuove opzioni tattiche. Tra i giocatori che hanno attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra figurano Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano in forza all’Olympique Marsiglia, e Gustavo Sá, giovane talento portoghese del Famalicão.

Luis Henrique, classe 2001, è un profilo che piace all’Inter per la sua versatilità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Il club nerazzurro sta valutando le condizioni economiche per il trasferimento, cercando di raggiungere un accordo con il Marsiglia. La sua valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro, ma l’Inter spera di chiudere l’affare per una cifra inferiore, puntando su 22-23 milioni o su una contropartita tecnica.

Gustavo Sá, nato nel 2004, è una delle promesse più interessanti del calcio portoghese. Il giocatore del Famalicão ha destato l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’Inter, che ha avviato contatti con il suo entourage. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

L’Inter dovrà superare la concorrenza di club tedeschi e inglesi per assicurarsi Luis Henrique, mentre per Gustavo Sá il duello è con squadre italiane come Como, Atalanta e Fiorentina. L’obiettivo della dirigenza è chiudere le trattative entro fine maggio, così da consegnare i nuovi innesti a Inzaghi prima del Mondiale per Club.