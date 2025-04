CalcioWeb

Il derby di Milano non è mai una partita come le altre, ma per Hakan Calhanoglu ha un sapore ancora più speciale.

Con un post su Instagram, ha voluto condividere la sua gioia per il gol, ma soprattutto lanciare un messaggio chiaro alla sua squadra e ai tifosi: “Era solo la prima partita. Sono contento di aver segnato, ma adesso abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno. Forza Inter!“. Un appello accorato, in vista del ritorno del 23 aprile, quando l’Inter dovrà ribaltare il risultato.