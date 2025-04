Derby Lazio-Roma, i cittadini chiedono il risarcimento per gli scontri

CalcioWeb

Il derby capitolino dello scorso 13 aprile ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche e, soprattutto, ingenti danni materiali. Gli scontri tra frange di tifosi, concentrati in particolare nella zona di Ponte Milvio, hanno trasformato strade e piazze in un campo di battaglia, con auto e motorini in sosta gravemente danneggiati per migliaia di euro.

Ora, la rabbia e la preoccupazione dei residenti si fanno sentire con forza. Il Municipio XV ha infatti preso una posizione netta, chiedendo al Campidoglio di farsi parte attiva per ottenere un risarcimento economico e, soprattutto, di attribuire la responsabilità dei danni direttamente alle società sportive coinvolte. La richiesta, contenuta in un verbale di una recente seduta del consiglio municipale, rappresenta un potenziale punto di svolta nella gestione delle conseguenze degli atti di violenza legati agli eventi sportivi.

“Come amministrazione municipale condanniamo nuovamente l’indecente spettacolo che è quanto di più distante da quello che si può definire sport, passione per la propria squadra e dal vivere civile e che ha colpito, come purtroppo avviene regolarmente, di nuovo il nostro territorio“, hanno dichiarato congiuntamente Daniele Torquati, presidente del Municipio XV, e Tommaso Martelli, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport, in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

I rappresentanti del Municipio XV sottolineano come, oltre al “gravoso sforzo” sostenuto dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine, a pagare il prezzo più alto siano sempre “i commercianti di zona e i residenti, con danni ingenti a vetrine, arredi, automobili e con la paura anche solo di uscire di casa e vivere il quartiere“.

Annunciando una richiesta formale per l’apertura di un tavolo di confronto con l’assessorato capitolino allo Sport e Grandi Eventi e con Sport e Salute, Torquati e Martelli auspicano una maggiore attenzione al territorio, soprattutto in termini di sicurezza, decoro e mobilità.

La palla passa ora al Comune di Roma. Spetterà all’amministrazione capitolina decidere se accogliere la richiesta del Municipio XV e intraprendere azioni legali o amministrative nei confronti delle società sportive.