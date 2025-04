Finale Coppa Italia, la via la vendita dei biglietti: dettagli e prezzi

CalcioWeb

Domani, mercoledì 30 aprile alle ore 10:00, scatterà ufficialmente la vendita dei biglietti per la finalissima di Coppa Italia 2025, che vedrà i rossoneri di mister Conceicao, reduci dalla vibrante vittoria nel derby contro l’Inter, sfidare il sorprendente Bologna di Italiano, capace di superare l’Empoli nel doppio confronto di semifinale.

Il palcoscenico di questo attesissimo match sarà lo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio. In questi giorni, Lega Serie A ha definito nel dettaglio prezzi, tempistiche e modalità di acquisto dei preziosi tagliandi.

I tagliandi saranno inoltre acquistabili solamente in modalità online sul sito web di TicketOne. Ai tifosi del Milan saranno riservati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. A quelli del Bologna invece la Curva Nord, i Distinti Nord, la Tribuna Monte Mario lato Nord e la Tribuna Tevere lato Nord.

La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati delle due squadre, mentre la vendita libera inizierà il 6 maggio a partire dalle 12. Dalle 10 del 30 maggio quindi chi ha sottoscritto a inizio anno un abbonamento avrà la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti ciascuno, ma soltanto destinati ad altri abbonati. Per quanto riguarda il Milan, dalle 11 del 2 maggio fino alle 9 del 4 la vendita sarà aperta ai soci dei Milan Club, poi dalle 10 del 4 maggio toccherà ai possessori della card Cuore Rossonero.

I prezzi dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna variano da un minimo di 40 euro per le curve fino a oltre 200 per la Tribuna Monte Mario. Per i bambini al di sotto dei sei anni l’ingresso è gratuito, ma senza alcun diritto di posto. Ecco tutti i prezzi del dettaglio per i vari settori dello stadio Olimpico di Roma:

Tribuna Monte Mario: 220 euro

Tribuna Monte Mario Laterale: 180 euro

Tribuna Tevere: 170 euro

Tribuna Tevere Laterale: 130 euro

Distinti: 60 euro

Curve: 40 euro