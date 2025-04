Fiorentina: Corte d’Appello riduce sanzione per coreografia contro la Juventus

CalcioWeb

La Corte sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Fiorentina, riducendo la multa da 50.000 a 25.000 euro. La sanzione era stata inflitta dal Giudice Sportivo in seguito alla coreografia ritenuta oltraggiosa nei confronti della Juventus, apparsa in curva Ferrovia durante la partita del 16 marzo.

La sanzione iniziale era stata motivata non solo dalla coreografia, ma anche da alcuni cori e dal lancio di fumogeni. La Corte d’Appello ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato dal club viola, riducendo l’importo della multa.

Nonostante la riduzione della multa, la diffida per la curva Ferrovia rimane in vigore. Questo significa che, in caso di ulteriori episodi che violino le norme, la curva dei tifosi viola potrebbe essere chiusa.