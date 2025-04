Gravina rieletto nel comitato esecutivo della Uefa

CalcioWeb

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato rieletto per la seconda voltga nel comitato esecutivo UEFA, nel corso del 49° congresso in corso di svolgimento questa mattina a Belgrado, incassando 48 voti sui 55 totali a disposizione, risultando come il secondo più votato tra i candidati.

Il Comitato Esecutivo UEFA è composto dal presidente UEFA Ceferin e da altri 19 membri: 16 eletti dal Congresso UEFA (di cui almeno una donna), due dalla European Club Association e uno dalle European Leagues.

Il Comitato Esecutivo ha il potere di adottare regolamenti e prendere decisioni su tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione legale o statutaria del Congresso UEFA o di un altro organo. Il Comitato gestisce la UEFA, tranne nella misura in cui abbia delegato la gestione o a meno che la gestione non sia stata delegata dagli Statuti UEFA al presidente o all’amministrazione UEFA.