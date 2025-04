Il Napoli perde Buongiorno per infortunio: la situazione

CalcioWeb

Tegola per il Napoli in vista del finale di campionato. Stagione finita per Alessandro Buongiorno uscito per infortunio al 64′ della sfida contro il Torino di domenica scorsa. Lesione all’adduttore per il difensore che non potrà dunque aiutare i suoi compagni, o almeno non sul campo, nelle ultime quattro giornate di Serie A, nelle quali gli azzurri daranno l’assalto allo Scudetto.

Il comunicato

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.