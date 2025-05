Inter, a Lautaro Martinez il premio della Stampa Estera

CalcioWeb

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: il premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia.

La decisione è stata presa da un comitato di soci dell’Associazione, composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, che hanno attentamente selezionato e votato sei figure di spicco del mondo dello sport. Tra questi, il talento argentino ha saputo conquistare il titolo di miglior atleta straniero, testimoniando il suo impatto significativo nel calcio italiano.

“Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore. Ringrazio di cuore il comitato sportivo e l’Associazione della Stampa Estera per questo riconoscimento. Lo sport – ha dichiarato Lautaro – è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco. Grazie di cuore per questo premio che porto con orgoglio“.