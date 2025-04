Inter, Calhanoglu vicino all’addio? Le parole che allarmano i tifosi

CalcioWeb

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro, aprendo alla possibilità di un trasferimento al Galatasaray. Durante un’intervista al quotidiano turco Sabah, Calhanoglu ha espresso il suo desiderio di indossare un giorno la maglia del club di Istanbul, definendolo “un onore“.

“Sono molto felice all’Inter. Poi non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Vorrei trasferirmi al Galatasaray. Sarebbe un onore per me indossare un giorno la maglia del Galatasaray“.

Calhanoglu ha anche parlato del suo rapporto con la nazionale turca, sottolineando l’importanza di rappresentare il suo paese.

“Accetto sempre senza pensarci. La bandiera turca, la mia patria, il mio Paese sono molto preziosi per me. Indossare la maglia della nazionale, essere il capitano; non trovo le parole per descrivere queste sensazioni. È la sensazione più bella del mondo… Sono consapevole della mia responsabilità. Quando arriva un’offerta dalla Nazionale turca, questa offerta non è aperta al pensiero o alla discussione. È un onore e un orgoglio per me“.

Il centrocampista ha rivelato alcuni dettagli sulla sua routine pre-partita.

“Chiedo sempre la benedizione della mia famiglia prima delle partite. Parlo con i miei figli e mia moglie. Nei giorni delle partite, dormo a mezzogiorno o riposo chiudendo gli occhi. Poi faccio una doccia fredda. Se sono in nazionale, ascolto l’inno nazionale turco prima della partita per concentrarmi. Se gioco per l’Inter, invece, ascolto musica straniera“.