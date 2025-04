Inter, col Cagliari maglia speciale per celebrare Valentino Rossi

CalcioWeb

L’Inter ha deciso di rendere omaggio a uno dei suoi tifosi più illustri, Valentino Rossi, con una maglia speciale che verrà indossata dai giocatori in occasione della partita di campionato contro il Cagliari a San Siro.

Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra il club nerazzurro e Nike, celebra il 46° compleanno del nove volte campione del mondo, unendo due mondi apparentemente distanti: il calcio e il motociclismo.

La maglia, una rivisitazione del kit Away 2024/25, presenta elementi iconici della carriera di Rossi, tra cui il celebre “Sole e Luna” integrato nel design, e il numero 46 posizionato sotto il logo Nike. Un’etichetta speciale sul fondo della maglia riporta la scritta “Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi”, sottolineando l’unicità di questo capo.

Valentino Rossi ha espresso la sua emozione per questo omaggio, definendolo un sogno che si realizza e un gesto di grande affetto da parte della sua squadra del cuore. “Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È un sogno che si realizza, che unisce l’amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa“.