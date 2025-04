Inter, rinnovo blindato per Inzaghi: ingaggio da record all’orizzonte

CalcioWeb

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter sembra ormai scritto: un rinnovo contrattuale è dato per certo al termine di una stagione che culminerà con il prestigioso Mondiale per Club. Come anticipato dal presidente nerazzurro Beppe Marotta, si tratterà di una mera formalità, un atto dovuto che prescinde dagli esiti sportivi che la squadra otterrà da qui a luglio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Repubblica’, la dirigenza interista ha scelto di posticipare la discussione economica e la definizione dei bonus al termine della stagione. La priorità assoluta, in questo momento cruciale con impegni ravvicinati ogni tre giorni, è mantenere alta la concentrazione della squadra sull’obiettivo.

Parlare di cifre, secondo il massimo dirigente nerazzurro, rappresenterebbe una potenziale distrazione. Tuttavia, la volontà di proseguire insieme è un dato di fatto, un solido fondamento su cui costruire il futuro.

Le firme sul nuovo contratto dovrebbero arrivare tra luglio e agosto, ben prima del fischio d’inizio del prossimo campionato. L’attuale accordo di Inzaghi, in scadenza il 30 giugno 2026, prevede un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione. Con il probabile prolungamento di un ulteriore anno, il tecnico piacentino potrebbe vedere il suo stipendio incrementato di un milione, attestandosi a 7,5 milioni netti. Ma non è finita qui: grazie ai bonus legati ai risultati, Inzaghi potrebbe superare la soglia dei 10 milioni di euro complessivi, diventando così l’allenatore più pagato dell’intera Serie A, scalzando Antonio Conte e il suo attuale ingaggio al Napoli.