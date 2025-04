Inter, svelate prima e seconda maglia per la stagione 2025/26

CalcioWeb

Svelate le prime indiscrezioni sulla prima e seconda maglia dell’Inter per la stagione 2025-2026. Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato in anteprima quelle che dovrebbero essere le maglie nerazzurre nella prossima stagione.

Su quella Home sarà presente il logo di colore turchese – prima volta nella storia – e le strisce andranno a comporre la scritta Inter in un modo stilizzato unico. La scritta Internazione Milano, poi, sarà presente sul colletto della maglia. La Maglia Away invece è un omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026: la maglia è prevalentemente bianca con una fantasia color blu turchese, apparendo come un’interpretazione astratta dei fiocchi di neve. Tutti i loghi sono blu scuro.