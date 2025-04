Inzaghi invade il campo: il curioso episodio con Theo Hernandez infiamma i social

CalcioWeb

Il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter ha regalato non solo emozioni in campo, ma anche un episodio che ha infiammato i social. Durante la semifinale d’andata, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato sorpreso fuori dall’area tecnica, ostacolando involontariamente Theo Hernandez, che si è trovato costretto a dribblarlo per proseguire l’azione.

L’episodio è avvenuto nel primo tempo, quando Theo Hernandez, lanciato da Rafael Leao, si è trovato sulla traiettoria di Inzaghi, posizionato ben oltre i limiti dell’area tecnica. Il terzino rossonero ha dovuto aggirare l’allenatore nerazzurro, uscendo momentaneamente dal campo per evitare il contatto.

Le immagini dell’accaduto sono diventate virali, scatenando un’ondata di commenti sui social.