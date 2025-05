Juventus, Douglas Luiz a rischio multa dopo lo sfogo sui social

CalcioWeb

“Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare“. Con queste parole, affidate a un duro sfogo sui social media, Douglas Luiz ha risposto alle critiche dei tifosi della Juventus in seguito a una stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative.

Il post del centrocampista brasiliano, tuttavia, potrebbe avere delle ripercussioni tutt’altro che positive per il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando una multa nei confronti di Douglas Luiz per violazione del codice etico del club. Un comportamento che avrebbe ulteriormente irritato la dirigenza bianconera, già incline a considerare una sua possibile cessione durante la prossima finestra di mercato estiva, nonostante un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2028.