Juventus, infortunio per Koopmeiners: quando torna in campo

Teun Koopmeiners tiene in ansia la Juventus. Il centrocampista olandese non è stato convocato per la partita in programma oggi, mercoledì 23 aprile, del Tardini contro il Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A, a causa dell’infortunio rimediato nella precedente partita di campionato contro il Lecce.

Difficile, a questo punto, stabilire quando tornerà in campo Koopmeiners. Da capire se l’assenza dalla partita del Tardini sia a scopo precauzionale o dovuta a una ricaduta, che costringerebbe l’olandese a stare lontano dai campi ancora qualche settimana.