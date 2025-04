Duro attacco della Lazio alla Lega Serie A: “gestione delle partite approssimativa”

CalcioWeb

La Lazio ha espresso con un comunicato ufficiale la propria profonda indignazione nei confronti della Lega Serie A per la gestione della decisione di spostare la partita contro il Genoa, inizialmente prevista per lunedì e poi riprogrammata per oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 18:30.

Il club biancoceleste ha definito “approssimative e poco rispettose” le modalità di comunicazione e gestione della vicenda, sottolineando come l’inefficienza sia stata evidente non solo dal punto di vista logistico, ma soprattutto considerando la “portata emotiva e spirituale” che la scomparsa di Papa Francesco riveste per la città di Roma e per l’identità del club. La Lazio aveva infatti manifestato il desiderio di rendere omaggio al Pontefice.

Nella nota, la società ha inoltre evidenziato un “atteggiamento poco professionale e ondivago” da parte della Lega Serie A nella gestione del riposizionamento delle partite, lamentando una “mancanza di uniformità” che avrebbe generato confusione e un senso di disparità tra le squadre coinvolte, aggravando ulteriormente una situazione già delicata.

Nonostante la forte presa di posizione, la Lazio ha comunicato, “per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di dolore per il Paese“, che la squadra si recherà eccezionalmente a Genova il giorno stesso della partita. La trasferta avverrà solo poche ore prima dell’inizio dell’incontro.