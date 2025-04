Milan, Maignan: atteso il via libera per tornare ad allenarsi

CalcioWeb

Dopo la grande paura e la notte in ospedale in osservazione, Mike Maignan è tornato a Milano. Il portiere francese, reduce da un violento scontro di gioco durante la partita Udinese-Milan, è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto rientro a casa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maignan osserverà alcuni giorni di riposo, necessari per smaltire il trauma subito. Nella giornata di martedì, il portiere si sottoporrà a nuovi controlli medici per ottenere il via libera e tornare ad allenarsi a Milanello.