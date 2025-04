Milan-Paratici, salta la trattativa? La situazione

CalcioWeb

Fabio Paratici non sarà quasi sicuramente il nuovo direttore sportivo del Milan. Nonostante un’intesa di massima raggiunta a Londra, come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera sembrerebbe aver fatto marcia indietro a causa della squalifica del dirigente, valida fino al 20 luglio, che gli impedirebbe di operare attivamente nel mercato estivo.

Il club rossonero preferirebbe cautelarsi, evitando di ritrovarsi al centro di polemiche e preservando la stabilità della squadra, già provata da momenti difficili.

Con il possibile addio di Paratici, l’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare emerge come l’unica alternativa per il Milan. La dirigenza rossonera, insoddisfatta dei risultati sportivi della stagione, è alla ricerca di un profilo esperto per rilanciare il progetto e tornare ai vertici del calcio italiano.

“Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione“, ha dichiarato l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. “I risultati sportivi sono il centro del club, stiamo lavorando per la stagione che viene per avere risultati migliori“.