Milan, scelto il nuovo direttore sportivo: nome e dettagli

Il Milan ha scelto: Fabio Paratici è virtualmente il nuovo direttore sportivo. Dopo mesi di trattative, il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’ex dirigente di Juventus e Tottenham, che tornerà in Italia con la missione di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Fabio Paratici, 52 anni, è un dirigente di grande esperienza, con un passato di successi alla Juventus, dove ha lavorato per 11 anni, vincendo 9 scudetti consecutivi. La sua esperienza internazionale, maturata al Tottenham, sarà fondamentale per il Milan, che punta a tornare protagonista in Europa.

Una delle condizioni poste da Paratici per accettare l’incarico è stata la piena autonomia nelle scelte tecniche. L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha garantito al nuovo direttore sportivo la massima libertà d’azione, confermando la volontà del club di investire nel progetto.

L’arrivo di Paratici non comporterà una rivoluzione dirigenziale, ma il nuovo direttore sportivo porterà con sé alcuni uomini di fiducia, tra cui Lorenzo Giani, suo storico collaboratore.

L’ufficialità dell’accordo è attesa entro la metà di aprile, mentre Paratici sarà pienamente operativo a partire dal 20 luglio, al termine della squalifica.