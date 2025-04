Mondiale per Club 2025: arbitri pronti con bodycam e nuove regole

CalcioWeb

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina e la FIFA sta mettendo in campo tutte le risorse per garantire un arbitraggio di altissimo livello. Sotto la supervisione di Pierluigi Collina, presidente del Comitato arbitrale FIFA, gli arbitri internazionali si stanno preparando per l’evento, che si terrà a Miami.

Una delle novità più interessanti sarà l’utilizzo delle bodycam. Questa sperimentazione, approvata dall’IFAB, permetterà agli spettatori di vivere le partite da una prospettiva inedita, offrendo immagini esclusive dal punto di vista dell’arbitro. Collina ha spiegato che questa innovazione aiuterà a comprendere meglio le decisioni arbitrali, fornendo un quadro più chiaro delle dinamiche di gioco.

Gli arbitri applicheranno anche la nuova regola degli 8 secondi, introdotta dall’IFAB per la stagione 2025/26. Questa norma mira a contrastare le perdite di tempo dei portieri: se un portiere trattiene il pallone tra le mani per più di 8 secondi, verrà fischiato un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.

Collina ha sottolineato l’importanza della preparazione degli arbitri, che sono costantemente monitorati per quanto riguarda la forma fisica e la salute. L’obiettivo è garantire che siano nelle migliori condizioni possibili quando il torneo inizierà. “Siamo quasi alla fine della strada per il Mondiale per Club 2025“, ha dichiarato Collina, “Abbiamo già fatto un sacco di lavoro. Abbiamo seguito e monitorato i nostri arbitri e cerchiamo di fornire loro tutto il sostegno di cui possono avere bisogno. Il nostro obiettivo è quello di avere la FIFA ‘Team One’ al meglio della loro condizione quando tra due mesi comincerà la competizione“.