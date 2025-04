Mondiale per Club 2025, montrepremi monstre per le città ospitanti

CalcioWeb

Il nuovo format del Mondiale per Club FIFA a 32 squadre, in programma nel 2025 negli Stati Uniti, si preannuncia come un evento di portata storica, capace di generare un impatto economico senza precedenti sia per il mondo del calcio che per il paese ospitante.

La FIFA ha stanziato un montepremi complessivo di oltre un miliardo di dollari, destinato a ricompensare le squadre partecipanti. Ma non solo: circa 250 milioni di dollari saranno distribuiti alle squadre che non prenderanno parte alla competizione, attraverso un fondo di solidarietà, per sostenere lo sviluppo del calcio a livello globale.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato che ciascuna delle 11 città ospitanti riceverà un contributo di un milione di dollari. Questi fondi saranno destinati alla costruzione di mini-campi da gioco e alla realizzazione di progetti sociali legati al calcio, con l’obiettivo di promuovere la crescita del movimento calcistico statunitense, in vista anche della Coppa del Mondo FIFA 2026.

“Vogliamo lasciare un’eredità duratura nelle comunità che ospiteranno il Mondiale per Club“, ha dichiarato Infantino. “Questi investimenti contribuiranno a creare spazi dove i bambini potranno giocare a calcio e coltivare la loro passione per questo sport“.

Le 11 città che ospiteranno le partite del Mondiale per Club 2025 sono: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle e Washington, D.C.