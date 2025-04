Morto Aldo Hugo Sallustro, il proprietario delle figurine Panini

CalcioWeb

È morto lunedì all’età di 75 anni Aldo Hugo Sallustro, amministratore delegato e proprietario del gruppo Panini, leader mondiale nel settore delle figurine e storico editore in Italia dei fumetti Topolino e Marvel.

Nato a Buenos Aires nel 1949, Sallustro era figlio di Oberdan Sallustro, figura di spicco della Fiat argentina, e nipote di Attila Sallustro, leggendaria icona del Napoli degli anni ’20 e ’30.

Da 33 anni alla guida di Panini, e proprietario dal 2016 insieme alle sorelle Anna e Teresa Baroni, Aldo Hugo Sallustro ha trasformato l’azienda modenese in un colosso mondiale. Sotto la sua leadership, Panini ha raggiunto la straordinaria cifra di 5 miliardi di figurine vendute annualmente in tutto il mondo, generando un fatturato che ha superato 1,5 miliardi di euro, triplicando i risultati del 2017.

Figura schiva ma profondamente dedita al suo lavoro, Sallustro era solito recarsi quotidianamente in ufficio per analizzare dati, mercati e strategie. Nonostante il successo internazionale, manteneva un contatto diretto con la gestione di un’azienda che per lui non rappresentava solo un business, ma anche un veicolo di cultura pop, passione per il calcio, nostalgia e sogni racchiusi in una bustina.

Con una visione lungimirante, Sallustro ha saputo rinnovare Panini senza mai tradirne l’essenza, parlando alle nuove generazioni e trasformando un semplice oggetto in un simbolo universale.