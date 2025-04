Napoli, Conte carica la squadra: il discorso nello spogliatoio

CalcioWeb

A Castel Volturno la volata scudetto è ufficialmente iniziata e Antonio Conte non ha perso tempo per compattare il gruppo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico del Napoli ha tenuto un discorso vibrante nello spogliatoio, chiamando a raccolta i suoi giocatori per affrontare con la massima determinazione le ultime, decisive gare di campionato.

Nel dettaglio Conte ha chiesto ai suoi giocatori di “isolarsi da tutto e tutti e di concentrarsi solo sul finale di stagione dopo i sacrifici fatti per tutto il campionato“. L’invito è a blindare la mente da voci esterne, pressioni mediatiche e qualsiasi elemento possa turbare la serenità del gruppo.