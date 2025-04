Napoli, infortunio per Buongiorno: i tempi di recupero

CalcioWeb

Il Napoli si trova ad affrontare un momento delicato nella corsa scudetto, con l’infermeria che si riempie di nuovo. Dopo le squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa, Antonio Conte dovrà fare i conti con l’assenza di Alessandro Buongiorno per infortunio.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore ex Torino hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo per una o due settimane, a seconda della gravità dell’infortunio.

Buongiorno ha già iniziato l’iter riabilitativo e proverà a recuperare in tempo per la sfida contro il Monza, in programma sabato 19 aprile. Tuttavia, non è escluso che il suo rientro possa slittare a fine mese, lasciando Conte con scelte limitate in difesa.