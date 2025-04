Nuovo San Siro, botta e risposta tra Sala e Marotta

CalcioWeb

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato alle dichiarazioni del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, riguardo ai tempi per la realizzazione del nuovo stadio San Siro. Marotta aveva espresso preoccupazione per le lungaggini burocratiche, sottolineando come gli investitori non possano attendere all’infinito.

Sala, a margine di un evento a Linate, ha ribadito l’impegno del Comune a rispettare le regole e a concludere l’iter entro l’estate, ma ha anche sottolineato che le resistenze non provengono certo da Palazzo Marino. “Credo che Marotta, come tutti, legga la preoccupazione legata alle tante resistenze, che però non arrivano certo da noi“, ha affermato il sindaco.

Sala ha poi spostato l’attenzione sugli obiettivi sportivi dell’Inter, affermando: “Quello che deve fare Marotta è portare a casa lo scudetto. Su questa questione parlo con Oaktree“.

Infine, Sala ha annunciato che affronterà la questione San Siro anche con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vista dell’avvio della conferenza dei servizi. “Abbiamo alcuni temi che sono all’ordine del giorno, certamente lo stadio è importante, perché va avviata una conferenza di servizi che veda la partecipazione di Regione“, ha concluso il sindaco.