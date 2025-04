Ranieri rilancia la Roma e annuncia: “resto come senior advisor”

CalcioWeb

Claudio Ranieri ha lasciato un segno indelebile sulla Roma, riportando la squadra a lottare per posizioni di vertice. Ora, il tecnico si prepara a passare il testimone, ma non lascerà la Capitale: “Sarò senior advisor, e mo’ traducetelo come ve pare. Sarò un punto di riferimento per la società, consiglierò cosa è giusto e cosa non lo è, ma poi a decidere è la proprietà“.

L’allenatore, nell’intervista rilasciata al Messaggero ha chiarito il suo ruolo futuro, sottolineando che non farà da “parafulmine” e che resterà solo se si sentirà importante nelle decisioni del club.

Ranieri ha svelato che la scelta del nuovo allenatore è frutto di un lavoro di squadra con il direttore sportivo Ghisolfi, seguendo un modello inglese: “Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. La lista è stata consegnata da mo’! Siamo vicini, molto vicini. Sono convinto che arriverà un buon allenatore“.

Il tecnico ha poi smentito alcune voci, escludendo Gasperini dalla lista e ribadendo che la decisione finale spetterà alla proprietà.

Ranieri ha elogiato Lorenzo Pellegrini, definendolo “uno dei centrocampisti più forti d’Italia” e lasciando aperta la porta a una sua permanenza nella Capitale.

Infine, l’allenatore ha parlato del suo impatto sulla squadra, rivelando di aver creduto fin da subito nella possibilità di raddrizzare la situazione: “La squadra mi dà tutto. Se non trovo il feeling, non va. È stato facile trovarlo“.