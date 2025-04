Ranking Uefa, l’Italia saluta la quinta squadra in Champions League

CalcioWeb

La serata di giovedì ha emesso i suoi verdetti nelle coppe europee, con le gare di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi italiani. Nonostante l’orgogliosa vittoria della Lazio all’Olimpico, culminata però con l’amara eliminazione ai calci di rigore, e il pareggio della Fiorentina al Franchi, l’Italia deve incassare una notizia tutt’altro che positiva sul fronte del ranking UEFA per nazioni.

Le speranze, alimentate da un’ottima stagione europea dei club italiani, di conquistare un posto aggiuntivo nella prossima edizione della Champions League per la quinta classificata in Serie A, si sono infrante contro la matematica. La Spagna, grazie ai risultati delle sue rappresentanti ancora in corsa nelle competizioni continentali, ha blindato il secondo posto nel ranking UEFA, rendendo irraggiungibile l’obiettivo per il calcio italiano.

La formula per ottenere questo prezioso pass supplementare è chiara: concludere la stagione nelle prime due posizioni del ranking UEFA per nazioni. Un traguardo che, nonostante gli sforzi profusi da Inter e Fiorentina, non si concretizzerà per l’Italia. L’Inghilterra, forte di un impressionante punteggio di 26,319 e con ben quattro squadre ancora in lizza in Europa, ha ormai la certezza del primato. Alle sue spalle si attesta ora con sicurezza la Spagna, il cui bottino di 23,034 punti, frutto del cammino di tre club ancora in gioco, la blinda al secondo posto.

L’Italia, pur avendo mostrato una notevole competitività a livello europeo, si ferma al terzo gradino del podio con un punteggio di 21,125.