San Siro, resa dei conti a Palazzo Marino: il progetto di Inter e Milan sotto esame

Mentre si attende la conclusione del bando del Comune di Milano, prevista per fine aprile, Palazzo Marino si prepara ad ospitare una seduta congiunta di ben sei Commissioni comunali per discutere i progetti presentati da Inter e Milan per la realizzazione del nuovo San Siro.

L’evento, che si terrà nell’Aula Consiliare del Comune a partire dalle 14.15, promette di essere un momento cruciale per il futuro degli impianti sportivi milanesi.

La questione del nuovo stadio di Milano è al centro di un acceso dibattito da tempo. Le proposte di Inter e Milan, che prevedono la realizzazione di un impianto moderno e multifunzionale, hanno suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, si sottolinea l’importanza di dotare la città di infrastrutture all’avanguardia, capaci di attrarre grandi eventi sportivi e di generare benefici economici. Dall’altro, emergono preoccupazioni legate all’impatto ambientale, alla viabilità e alla tutela del patrimonio storico.

All’ordine del giorno, come si legge sul sito ufficiale del Comune di Milano ci sarà: “Presentazione della delibera contente le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare ‘Ambito GFU San Siro’ comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.“.